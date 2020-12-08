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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بصل وداود يواصلان تصدر نتائج «إعادة النواب» فى دمياط

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:06 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
حسام فهمي
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بدأت لجان إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات الفرز، عقب غلق اللجان في تمام الساعة التاسعة.

أسفرت نتائج فرز لجان قرية الخياطة التابعة لمركز دمياط، عن حصول ضياء بصل على 1859 صوتا، وضياء الدين داود على 1456 صوتا، وياسر عبدالفتاح أبوهندية على 831، وأيمن يوسف رخا على 572 صوتا.

كما أسفرت نتائج فرز لجان قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، على حصول أيمن رخا على 2091 صوتا، وحصل ضياء داود على 2475 صوتا، وضياء بصل حصل على 1385 صوتا، وياسر أبوهندية حصل على 1259 صوتا.

كما أسفرت نتائج فرز لجان قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط عن حصول ضياء بصل، على 1405 أصوات، وضياء داود على 1281 صوتا، وأيمن رخا على 958 صوتا، وياسر أبوهندية على 1306 أصوات.

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