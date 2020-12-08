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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1039 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:08 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 139 ألفا و135 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1136 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10448 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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