«الإحصاء»: 2.1 مليار دولار لتأمين مخزون الأدوية خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر عززت مخزونها من الأدوية والأجهزة الطبية المستوردة بقيمة 2.1 مليار دولار.وبلغت واردات أدوية ومحضرات صيدلة 1.929 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2020 مقابل 1.926 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.8 مليون دولار، إضافة إلى استيراد أدوات وأجهزة للطب والجراحة بقيمة 289 مليون دولار مقابل 286.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن واردات مصر تراجعت بنسبة بلغت 17% خلال عام، لتسجل 49.8 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2020، مقابل 59.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، لتحقق بذلك وفر قدره 9.7 مليار دولار خلال عام.