تقدم واضح لـ أحمد طنطاوى بعد فرز 10 لجان فى كفر الشيخ

اشتعلت المنافسة بين الـ6 مرشحين في جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد بعدما أخفقوا جميعا في حسم أي مقعد من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وطبقا للمؤشرات الأولية لفرز 10 لجان، فقد اشتعلت المنافسة بين أحمد الطنطاوي "مستقل" والذي ظهر متقدما في أغلب اللجان الذي تم فرزها والسيد شمس الدين "مستقبل وطن" وكذلك مراد القطان "مستقل".ففي اللجنة رقم 50 بقرية مسير، حصل السيد شمس الدين على 156 صوتا، ومحيي القطان 280 صوتا، وباسم حجازي 342 صوتا، وأحمد الطنطاوي 421 صوتا، ومراد القطان 230، وياسر منير 296.وفي اللجنة رقم 51 بذات القرية، حصل السيد شمس الدين على 290 صوتا، ومحيي القطان 343، وباسم حجازي 392، وأحمد طنطاوي 466، ومراد القطان 253، وياسر منير 244.وأما اللجنة رقم 52 بذات القرية أيضا، حصل السيد شمس الدين على 161 صوتا، محيي القطان 279، باسم حجازي 354، أحمد طنطاوي 427، مراد القطان 232، ياسر منير 292.وفي اللجنة رقم 53 بذات القرية، حصل السيد شمس الدين على 63 صوتا، محيي القطان 185، باسم حجازي 135، أحمد طنطاوي 156، مراد القطان 63، ياسر منير 103.وفي اللجنة رقم 54 بذات القرية، حصل السيد شمس الدين على 73 صوتا، ومحيي القطان 202، باسم حجازي 154، أحمد الطنطاوي 145، مراد القطان 71، ياسر منير 138.وفي اللجنة رقم 55 بذات القرية، حصل السيد شمس الدين على 68 صوتا، ومحيي القطان 179، باسم حجازي 135، أحمد الطنطاوي 144، مراد القطان 75، ياسر منير 95.وفي اللجنة رقم 39 بقرية روينة، حصل السيد شمس الدين علي 371 صوتا، محيي القطان 433، باسم حجازي 280، أحمد طنطاوي 329، مراد القطان 256، ياسر منير 227.وفي اللجنة رقم 40 بالقرية ذاتها، حصل السيد شمس الدين علي 400 صوت، ومحيي القطان 491، باسم حجازي 385، أحمد طنطاوي 350، مراد القطان 260، ياسر منير 220.وفي اللجنة رقم 48 بقرية دقلت، حصل السيد شمس الدين علي 262 صوتا، محيي القطان 69، باسم حجازي 303، أحمد الطنطاوي 149، مراد القطان 56، ياسر منير 304.وفي اللجنة رقم 170 بمدرسة قلين الثانوية بنين القديمة، حصل السيد شمس الدين علي 126 صوتا، ومحيي القطان 183، باسم حجازي 81، أحمد الطنطاوي 371، مراد القطان 384، ياسر منير 258.