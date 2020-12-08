مصر تخفّض وارداتها لأقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رشّدت وارداتها لأقل مستوى منذ تحرير سعر صرف الجنيه بنسبة بلغت 17% خلال عام، لتسجل 49.8 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2020 مقابل 59.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، لتحقق بذلك وفر قدره 9.7 مليار دولار خلال عام.لفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير مفصّل حصلت عليه «الدستور»، إلى أن المحروقات ساهمت فى خفض فاتورة الاستيراد إلى مستويات قياسية، حيث هبطت واردات الوقود بأنواعه لـ 4.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2020، مقابل 7.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 2.8 مليار دولار، وسجلت منتجات البترول أكبر تراجع بين مشتقات الوقود من 5.1 مليار دولار لـ 1.7 مليار دولار بانخفاض 3.4 مليار دولار، وانخفضت واردات الفحم من 465.9 مليون دولار لـ 147.9 مليون دولار بانخفاض 318 مليون دولار.كما هبطت واردات السلع الاستراتيجية تزامنًا مع توسيع الرقعة الزراعية وسياسات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، حيث تراجعت واردات القمح من 2.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2019 لـ2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من عام 2020، والأرز من 271.5 مليون دولار لـ 38.9 مليون دولار والفول من 229.8 مليون دولار لـ171.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، واللحوم من 1.6 مليار دولار لـ 1.3 مليار دولار، والأسماك من 770.3 مليون دولار لـ662.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.