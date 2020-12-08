«الإعلاميين» تنتهى من التحقيق مع ريهام سعيد بسبب حلقة الحيوانات البرية

حققت نقابة الإعلاميين اليوم الثلاثاء مع الإعلامية ريهام سعيد، بسبب انتهاك ميثاق الشرف الإعلامي إثر حلقتها عن الحيوانات البرية.جاء ذلك استجابة منها، لقرار طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بشأن استدعائها للتحقيق معها بمقر النقابة، ومنعها من الظهور الإعلامي لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة.وكان نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، أصدر القرار رقم 22 لسنة 2020 والذي ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدم برامج بقناة النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 5-12-2020 واطلع على تقرير المرصد الإعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها على شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.