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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تعلن عن وظائف جديدة بإحدى شركات المنتجات الطبية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:32 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات المنتجات الطبية بأسيوط، براتب يُحدّد بحسب المقابلة وذلك من الجنسين.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة كيميائيين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على بكالوريوس علوم، كما تحتاج الشركة عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط.

وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 4960500، والتواصل مع المدير المسئول مينا عزت، أو التوجه لمقر الشركة في أبنوب، عرب العوامر، المدينة الصناعية، أسيوط.

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