غدًا.. سابع أيام الاستديو التحليلي لمهرجان القاهرة على نايل سينما

قال أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة، إن نايل سينما تقدم بإشراف سيد فؤاد الجناري رئيس القناة، في سابع أيام الاستديو التحليلي لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي 42 بالتعاون مع dmc.وتلتقي رباب الشريف مع عدد من الشخصيات السينمائية منها المخرج ياسر شفيعي مخرج فيلم "الرجل الذي بلع الراديو"، ومجموعة من صناع الفيلم.أيضا سيكون هناك لقاء مع الفنان المغربي هشام بهلول، والمخرج المغربي هشام امال صناع فيلم (ميلوديا المورفين) في حلقة خاصة من استديو تحليلي برنامج سينما أخرى، إخراج ايمان الشرقاوي اسكربت وإعداد محمود عبود، منسق تقارير محمد محمدين، مشرف الإعداد والتنفيذ أحمد محمود منسق عام القناة سماح مصطفى، وتذاع الحلقة غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً وتعاد الخميس الساعة 12 ظهرا.