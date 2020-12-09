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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:43 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" اليوم الأربعاء 9-12-2020، سعر الدرهم الأماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.

محليًا، نقدم لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الأماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

علي المستوي المحلي، استقر الدرهم الأماراتي اليوم وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الأربعاء 9-12-202


البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

جدير بالذكر، أن الدرهم هو العملة الرسمية لدولة الأمارات وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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