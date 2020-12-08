بايدن: لا أعد بإنهاء جائحة كورونا خلال أول 100 يوم

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه لا يعد بإنهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال أول 100 يوم من ولايته التي تبدأ في يناير المقبل.وتعهد بايدن- في خطاب له بولاية ديلاوير الأمريكية، حسبما نقلت قناة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- بتغيير مسار هذه الأزمة خلال هذه المدة.وأضاف بايدن أن تداعيات انتشار الفيروس أثرت على 50 مليون أمريكي، مشيرًا إلى أن فريقه الصحي سوف يعمل على توفير مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال الـ100 يوم الأولى له في البيت الأبيض.وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا ستعطى للأمريكيين خلال 100 يوم.وحث بايدن أن على "الكونجرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن فتح المدارس وارتداء الكمامات يشكلان هدفين رئيسيين خلال 100 يوم.وكان من بين المرشحين لفريق بايدن الصحي: فيفيك مورثي، الجراح العام للولايات المتحدة سابقًا، كمرشح للجراح العام، وروشيل والينسكي، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام لرئاسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومارسيلا نونيز سميث، الرئيسة المشاركة لفريق بايدن الانتقالي، وجيف زينتس، المسؤول السابق في إدارة أوباما، سيعمل كمستشار لبايدن.