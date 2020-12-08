رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: لا أعد بإنهاء جائحة كورونا خلال أول 100 يوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه لا يعد بإنهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال أول 100 يوم من ولايته التي تبدأ في يناير المقبل.

وتعهد بايدن- في خطاب له بولاية ديلاوير الأمريكية، حسبما نقلت قناة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- بتغيير مسار هذه الأزمة خلال هذه المدة.

وأضاف بايدن أن تداعيات انتشار الفيروس أثرت على 50 مليون أمريكي، مشيرًا إلى أن فريقه الصحي سوف يعمل على توفير مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال الـ100 يوم الأولى له في البيت الأبيض.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا ستعطى للأمريكيين خلال 100 يوم.

وحث بايدن أن على "الكونجرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن فتح المدارس وارتداء الكمامات يشكلان هدفين رئيسيين خلال 100 يوم.

وكان من بين المرشحين لفريق بايدن الصحي: فيفيك مورثي، الجراح العام للولايات المتحدة سابقًا، كمرشح للجراح العام، وروشيل والينسكي، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام لرئاسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومارسيلا نونيز سميث، الرئيسة المشاركة لفريق بايدن الانتقالي، وجيف زينتس، المسؤول السابق في إدارة أوباما، سيعمل كمستشار لبايدن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

الوزراء: اعتماد «المجموع التراكمي» فى نظام الثانوية العامة الجديد

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا

4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا

محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض «الرحلة» للفنانة ناهد حسن بمركز كرمة بن هانئ الثقافي