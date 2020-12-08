72 وفاة و1116 إصابة جديدة بكورونا في تونس
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:54 م
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3668 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1116 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 105 آلاف و445 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1116 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 105 آلاف و445 حالة.