رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود أجهزة أمن القاهرة لتأمين جولة «إعادة الانتخابات» (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:55 م
أمن القاهرة
أمن القاهرة
طباعة
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تأمين جولة إعادة انتخابات النواب 2020؛ وذلك استمرارًا للنجاحات التي حققتها أجهزة الداخلية، لتأمين لجان الاقتراع من خلال خطة أمنية شاملة، بمشاركة كافة أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

وقامت القيادات الأمنية بالقاهرة، التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات واستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حُسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال تردّدهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة فى عملية التأمين.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاث الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وانتهت في التاسعة مساء اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

«بدون رصيد».. سر تمرد عندليب الصحافة على شيك الأطرش

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

حكاية برلنتى (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبنى

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
ماجد حبته
لماذا نحب تركى الفيصل؟
المزيد

الثقافة

محمد المنسي قنديل ضيف «معكم منى الشاذلي» الخميس

أمهات الأدباء 7| «الفاجومي»: «أمي لعنت يوم ميلادي»

مسارح دار الأوبرا تستعد للاحتفال بالكريسماس في القاهرة والإسكندرية

التجهيزات الأخيرة لافتتاح «سيرك 15 مايو» (صور)