جهود أجهزة أمن القاهرة لتأمين جولة «إعادة الانتخابات» (فيديو)

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تأمين جولة إعادة انتخابات النواب 2020؛ وذلك استمرارًا للنجاحات التي حققتها أجهزة الداخلية، لتأمين لجان الاقتراع من خلال خطة أمنية شاملة، بمشاركة كافة أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.وقامت القيادات الأمنية بالقاهرة، التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات واستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حُسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال تردّدهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة فى عملية التأمين.يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاث الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وانتهت في التاسعة مساء اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.