منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

بدأت لجان إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات الفرز، عقب غلق اللجان في تمام الساعة التاسعة.أسفر فرز اللجنة ١٣٦ في مدرسة النصر بدمياط عن حصول أيمن يوسف رخا على ٦٥ صوتا، وضياء الدين داود على ٢٤١ صوتا، وضياء على بصل على ٢٥٦ صوتا، وياسر عبدالفتاح أبوهندية على ٨٨ صوتا.بينما فرز لجنة رقم ١٣٧ حصل أيمن رخا على ٦٦ صوتا وضياء داود على ٢٣٢ صوتا وضياء بصل ٢٢٧ صوتا وياسر عبدالفتاح أبوهندية ٨٣ صوتا.وأسفر فرز لجنة رقم ١٣٨ على حصول أيمن رخا على ٧٢ صوتا وضياء داود ٢٥٦ صوتا وضياء بصل ٢٣٢ صوتا وياسر عبدالفتاح أبوهندية ٨٢ صوتا.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".