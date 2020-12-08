نائب رئيس السيادة السوداني يبحث مع وزير خارجية إريتريا العلاقات الثنائية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.وأكد اللقاء، الذي عُقد في الخرطوم وحضره إلى جانب وزير الخارجية الإريتري، مستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب، أهمية تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين السودان وإريتريا إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.