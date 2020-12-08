توزيع الحصة الإضافية من الغاز على المناطق الأشد احتياجًا بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، اليوم، بتوزيع حصة المحافظة الإضافية من الغاز الواردة من شركة الغازات البترولية "بتروجاس" عن الشهر الجارى لمحطتي التعبئة بشطا ودمياط الجديدة، والمستودعات التابعة لهما بمقدار ٥٠٠ إسطوانة منزلية + ٢٠٠ أسطوانة تجارية يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بشطا بالإضافة إلى (٢٠٠ أسطوانة منزلية) يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بدمياط الجديدة، لسد احتياجات المحافظة.الجدير بالذكر أن المديرية قد قامت بتوزيع حصة المحافظة الأساسية بإجمالي (٦٠٢٠٠٠) إسطوانة منزلي، طبقًا لما هو متبع لمحطتى التعبئة بشطا ودمياط الجديدة، بعدما تم إخطار محطات التعبئة بكشوف التوزيع للعمل بها اعتبارًا من بداية الشهر، وكذا إخطار الإدارات المختصة لمتابعة المنصرف.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوزيع الحصة الإضافية من الغاز لتغطية احتياجات كافة المناطق الأشد احتياجًا بنطاق المحافظة، طبقًا لما هو متبع مع مراعاة المناطق التي لم يتم إدخال الغاز الطبيعي إليها.