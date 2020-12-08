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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: 95% من أخبار الإنترنت «كاذبة»

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:04 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل ما تردد عبر السوشيال ميديا بشأن جمع توقيعات داخل مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف بالمجمع المقدس لعزله من منصبه.

وقال بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، إن هذه شائعات وأخبار كاذبة وأكثر من ٩٥% من الأخبار الموجود على الإنترنت كاذبة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

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