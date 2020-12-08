الاحتفال بمرور عامين على تأسيس كنيسة الثالوث بتنزانيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تحتفل بمرور عامين على قيام المتروبوليت ديمتريوس مطران تنزانيا بتأسيس كنيسة جديدة: تحمل شعار كنيسة الثالوث الأقدس والقديسة إيرين في منطقة Mumi شرق تنزانيا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المتروبوليت ديمتريوس مطران تنزانيا يقوم بالعمل التبشيري في وسط وشرق تنزانيا مدة ستة عشر عاما.وبدأت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، الذي ينتهي باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر بالنسبة لكل الكنائس عدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من العام المقبل.