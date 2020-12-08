عصام شرف: لا بد من التواصل المشترك لتحقيق التنمية فى إفريقيا

قال الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية، إنه لابد من التواصل المشترك بين «السياسة الناعمة» ورجال الأعمال، حيث إن هناك محاور رئيسية تدعو لبدء تحقيق تنمية مشتركة في إفريقيا بتنفيذ مشروعات.وأوضح رئيس وزراء مصر الأسبق، أن هناك ضرورة لتقوية المنصات التعاونية بين الحكومات والمنظمات الدولية وبين الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحوث للقضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة لمواجهة التغيرات المناخية.جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «آفاق وفرص التشييد والبناء والعقار» فى القارة الإفريقية بين الواقع والمستقبل الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عبر تطبيق «زووم»، حيث استعرض «شرف» حجم الإنفاق في الدول الإفريقية خلال عام 2020 حتى 2030، وسجل الإنفاق الحالي لعام 2020 نحو 140 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل في 2030 لـ180 مليار دولار، بينما يسجل مستوى الاجتياح المقدر خلال العام الجاري 190 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى 250 مليار دولار، بينما سجل مستوى الاجتياح والـ«إس دي جي إس» نحو 285 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2030 إلى 390 مليار دولار، مضيفا أن كل الدول في إفريقيا نامية وفقا لتقارير عالمية.