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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات النواب.. وبدء الفرز

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:22 م
الفرز
الفرز
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء آخر أيام التصويت بجولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في التاسعة مساء الثلاثاء.

وأغلقت صناديق الاقتراع في معظم اللجان الفرعية، وبدأ رؤساء اللجان أعمال الفرز فى حضور أمناء اللجنة ومندوبى المرشحين وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين.

وأشار لاشين، إلى أن الهيئة الوطنية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والمحدد لها يوم 14 ديسمبر الجاري، وأن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هى مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين.

وأجريت جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، يومي الإثنين والثلاثاء، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.

ويتنافس في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020؛ 200 مرشح للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان في 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.

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