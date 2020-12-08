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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق لجان الاقتراع فى نهاية جولة «إعادة النواب» بدمياط

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:09 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ قليل، انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث أغلقت اللجان الانتخابية البالغ عددها ٣٣٨ لجنة أبوابها في التاسعة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن ثانى أيام التصويت، قد شهد إقبالا من الناخبين، كما انتظمت العملية الانتخابية بجميع اللجان، منوهة بأنه تمت متابعة مجريات الموقف الانتخابي على مدى اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

وأضافت المحافظ، أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، مشيدة بما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في تأمين الانتخابات لخروجها بشكل مشرف.

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