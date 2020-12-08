إغلاق لجان الاقتراع فى نهاية جولة «إعادة النواب» بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ قليل، انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث أغلقت اللجان الانتخابية البالغ عددها ٣٣٨ لجنة أبوابها في التاسعة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا.وأكدت الدكتورة منال عوض أن ثانى أيام التصويت، قد شهد إقبالا من الناخبين، كما انتظمت العملية الانتخابية بجميع اللجان، منوهة بأنه تمت متابعة مجريات الموقف الانتخابي على مدى اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.وأضافت المحافظ، أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، مشيدة بما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في تأمين الانتخابات لخروجها بشكل مشرف.