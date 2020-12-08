نصائح للحفاظ على الملابس الصوفية

يواجه الجميع الكثير من المشاكل التى تخص الحفاظ على الملابس الصوفية الشتوية، فالأزياء المصنوعة من الصوف يتم ارتداؤها بكثرة مما يؤدي إلى زيادة مرات غسلها وتضررها نتيجة تعرضها باستمرار لمساحيق الغسيل، وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن كيفية الحفاظ على الملابس الصوفية أطول فترة ممكنة.جاء بالتقرير أنه يجب تجنب غسل الملابس الصوفية بصورة مستمرة بل يستحسن غسلها فقط عند اتساخها، لتفادي ظهور الوبر عليها والحفاظ على متانتها وجودتها، وتجنب غسلها بالماء الساخن فهو يؤدي إلى تقلص الصوف وتجمعه، مما يفقد الملابس حجمها وعقدها المحاكة، واستخدام الماء الفاتر دائما للحفاظ على سلامة الملابس الصوفية.وللحفاظ على الحياكة سليمة في الملابس الصوفية، يجب التأكد من قلبها إلى الداخل قبل وضعها في الغسالة، وذلك لتفادي تضرر العقد الخارجية والحفاظ على الحياكة سليمة، وبعد الغسل، يجب تجنب تعريضها للشمس بشكل مباشر لأنها تتسبب ببهتان لونها.