مقتل وإصابة 630 طفلا بأفغانستان في النصف الأول لـ2020

أعلنت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 630 طفلا في أفغانستان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، بسبب الحرب وأعمال العنف.وذكرت اللجنة- حسبما أفادت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أن هذا الرقم يتضمن مقتل 225 طفلا وإصابة 405 آخرين، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء وقوع الوفيات والإصابات كان تصعيد أعمال العنف في المناطق السكانية.كانت بعثة الأمم المتحدة لأفغانستان (يوناما) قد ذكرت- في تقرير لها في أكتوبر الماضي- أن عدد الضحايا المدنيين الأفغان، إجمالا، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 انخفض بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2019، في حين أن عدد الضحايا المدنيين يعتبر الأقل خلال التسعة أشهر الأولى من أي عام منذ 2012، إلا أن الضرر الواقع على المدنيين يظل بالغا ومروعا.فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- الشهر الماضي- أن أفغانستان لا تزال أكثر الدول دموية بالنسبة للمدنيين، مشيرة إلى أن النساء والأطفال الأفغان يشكلون نصف الوفيات تقريبا.