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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الكهرباء اليمني يشيد بالنقلة النوعية بمجال الطاقة الكهربائية في مصر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:23 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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أشاد وزير الكهرباء والطاقة اليمني محمد العناني، بالنقلة النوعية التي شهدتها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة في مجال الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، الذي بحثا خلاله سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وثمّن العناني، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وقيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال تنفيذ سبع دورات تدريبية عبر الإنترنت لـ 167 متدربًا من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء في المناطق المحررة باليمن.

وأشاد بالتعاون المستمر بين وزارتي الكهرباء في البلدين في مجال الاستشارات والتدريب ونقل الخبرات، متطلعًا إلى فتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص في البلدين لتطوير قطاع الكهرباء بما يخدم نهضة ومصلحة البلدين.

واستعرض العناني- خلال اللقاء- الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في اليمن؛ بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرًا إلى إنشاء محطة كهربائية في عدن المرحلة الأولى بقدرة 260 ميجاوات، وإنشاء عدد من المحطات في بعض المناطق المحررة، بتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

من جانبه، أكد السفير أحمد فاروق موقف مصر الداعم لليمن في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الكهرباء والطاقة.

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