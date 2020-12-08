البابا تواضروس: لا أصدر قرارات كنسية دون الرجوع للمجمع المقدس

نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل ما يتردد عبر صفحات السوشيال ميديا حول إصداره للقرارات الكنسية دون الرجوع لمجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة، المعروف بـ"المجمع المقدس".وقال بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، إن كل ما يتردد حول ذلك هو شائعات مُغرضة، مُضيفًا "البابا من غير المجمع لا يكون بابا".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.