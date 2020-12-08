رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المجموعة الرابعة.. تامر حبيب يحضر عروض أفلام سينما الغد (صور)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:25 م
تامر حبيب
تامر حبيب
حسين الجندي
طباعة
حضر السيناريست تامر حبيب المجموعة الرابعة من أفلام سينما الغد، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تقام فعالياته حاليًا داخل دار الأوبرا المصرية، حيث أقيمت عروض أفلام سينما الغد داخل سينما مسرح الهناجر.

وشاهد تامر حبيب، وسط محبي أفلام سينما الغد، عددًا من الأفلام، التي ضمت 5 أفلام دفعة واحدة، وهي الفيلم الكازاخستاني "تاريخ الحضارة"، والفيلم السعودي "من يحرقن الليل"، وفيلم التحريك الفرنسي "الثقب"، والفيلم التونسي "نور"، وفيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء، الفائز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي.

ويعتبر تامر حبيب أحد صناع السينما الذين تواجدوا بشكل يومي في فعاليات المهرجان بداية من الافتتاح يوم الأربعاء الماضي، حتى اليوم الثلاثاء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: تحديث «بروتوكول كورونا» شمل أدوية جديدة أكثر فاعلية

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

«بدون رصيد».. سر تمرد عندليب الصحافة على شيك الأطرش

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

حكاية برلنتى (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبنى

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
ماجد حبته
لماذا نحب تركى الفيصل؟
المزيد

الثقافة

محمد المنسي قنديل ضيف «معكم منى الشاذلي» الخميس

أمهات الأدباء 7| «الفاجومي»: «أمي لعنت يوم ميلادي»

مسارح دار الأوبرا تستعد للاحتفال بالكريسماس في القاهرة والإسكندرية

التجهيزات الأخيرة لافتتاح «سيرك 15 مايو» (صور)