المجموعة الرابعة.. تامر حبيب يحضر عروض أفلام سينما الغد (صور)

حضر السيناريست تامر حبيب المجموعة الرابعة من أفلام سينما الغد، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تقام فعالياته حاليًا داخل دار الأوبرا المصرية، حيث أقيمت عروض أفلام سينما الغد داخل سينما مسرح الهناجر.وشاهد تامر حبيب، وسط محبي أفلام سينما الغد، عددًا من الأفلام، التي ضمت 5 أفلام دفعة واحدة، وهي الفيلم الكازاخستاني "تاريخ الحضارة"، والفيلم السعودي "من يحرقن الليل"، وفيلم التحريك الفرنسي "الثقب"، والفيلم التونسي "نور"، وفيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء، الفائز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي.ويعتبر تامر حبيب أحد صناع السينما الذين تواجدوا بشكل يومي في فعاليات المهرجان بداية من الافتتاح يوم الأربعاء الماضي، حتى اليوم الثلاثاء.