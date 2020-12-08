السجن 10 سنوات لسمسار ومندوب شركة للاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس المحكمة، بمعاقبة سمسار ومندوب شركة بالسجن 10 سنوات، بعد اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبدالعظيم صادق، وعبدالغني محمد عطا الله، وأمانة سر خميس قمر.ترجع أحداث القضية رقم 14545 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات عن قيام كل من "أ. ع. ع"، سمسار، و"م. خ. ع"، مندوب بشركة، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهمين تنفيذا لقرار النيابة وإعداد كمين لضبطهما، وعقب تفتيش المتهم الأول عثر معه على كيس أسود بداخله طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش داخل كمر البنطلون الذي يرتديه ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم عرضهما على النيابة التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.