سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

كان عندليب الصحافة الراحل الكاتب محمود عوض صاحب قلم استثنائي في تاريخ صفحات صاحبة الجلالة، حيث نجحت كلماته من لحظات بدايته الأولى في أن تكون محط أنظار كل نجوم المجتمع من ساسة ومفكرين وفنانين ويسبقهم الملوك ويلحق بهم الصعاليك.كان الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس أول مَن رمق بعينه تلك الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها عوض، لذلك لم يفكر أو يتردد في اختياره لإجراء حوار مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، رغم أن عمره في وقتها لم يكن يزيد عن اثنين وعشرين عامًا.كان هذا الحمل أشبه بجبل ثقيل حمله الشاب الصاعد على كتفه، وفي سبيل تحقيقه خاض وغاص في غمار مغامرة كبرى من السجال والجدال كادت أن تقضي على حلمه الصحفي مبكرًا، بعدما غضبت كوكب الشرق من تلك اللهجة التي تحدث بها معه، ولولا تدخل عبدالقدوس لربما كان صاحب "من وجع القلب" في قائمة المنسيين صحفيًا.ونجح العندليب في محاورة "كوكب الشرق" وقدمها بقلمه كما لم تتحدث من قبل، لذلك قدمت له عرضا مغريا في صياغة كتاب عنها، وبالفعل قدم لها ولجمهورها رائعة شهد لها الجميع بروعتها عرفت باسم "أم كلثوم التى لايعرفها أحد"، حيث نجح بقلمه في الكشف عن الوجه الآخر لسيدة الغناء العربي.تلك الحكاية لم يتركها الموسيقار الكبير في أن تمر من أمامه مرور الكرام، على الفور دعا عبدالوهاب العندليب لتكرار نفس تجربته مع أم كلثوم، لكنه في تلك المرة ستكون الكلمات من نصيبه، وبالفعل كتب عنه أهم ما كتب وقيل في حقه وهو "عبدالوهاب الذي لا يعرفه أحد".وفي مشهد مشابه حاول فنانون كثر تكرار تلك التجربة معه، وعلى رأس هؤلاء كان المطرب والموسيقار فريد الأطرش، والذي قدم لـ"عوض" شيكًا على بياض طالبًا منه أن يضع في خانة الأرقام المبلغ الذي يريده، لكن فريد تلقي صفعة أشبه بالصاعقة عندما رفض محمود عوض طلبه وقاوم إغراءاته: « لا أكتب إلا لمَن يهواه القلب".