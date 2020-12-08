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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«سيلفاتور فيراجامو» تقدم مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف 2021

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:21 م
سيلفاتور فيراجامو
سيلفاتور فيراجامو
سلمى بدر
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قدمت دار سيلفاتور فيراجامو Salvatore Ferragamo مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف عام 2021، بتشكيلة كلاسيكية ومعاصرة، وتواكب كل ما هو جديد في عالم الموضة وتم انتقاء هذه القطع بعناية بحيث تلائم موسم ما قبل الخريف لعام 2021 بعد ما شاهده العالم من معاناة في عام 2020.

تم تجسيد إرث فيراجاموالملتزم بالصنعة الحرفية العالية في صناعة الملابس، الأحذية والأكسسوارات الجلدية التي تقاوم عوامل الزمن وتصبح أكثر جمال مع مرور الوقت، فهذه القطع ستنسجم بسلاسة مع قطع سابقة موجودة في خزانة الدار.

وقال المدير الإبداعي اندرو فيرجامو للدار في بيان: "نحن نتحدث عن الحداثة كما لو أنها حدث عابر بوصفها آخر فصل مواكب لروح العصر في مجال الثقافة والقيم الجمالية لكن الحقيقة هي أننا نعيش في عهد الحداثة منذ ما يزيد على قرن إذ يخضع حسّ الجمال والأناقة الحديث لتبدل وتباين ظرفيين، في حين تبقى العناصر الأساسية لهذا الحس خالدة فقد قمنا عند تصميم مجموعة ما قبل خريف 2021 بأخذ الإلهام من الماضي، مع مراعاة حاضرنا الراهن ذو الخصوصية، واستخدمنا مصادر الإلهام تلك لنطرح مجموعة تواكب المستقبل بينما تضمن قيم Ferragamo الراسخة الملتزمة بالحرفية والصنعة العالية إنتاج قطع تتميز بالجودة والراحة وتعتبر تلك المنتجات أيضًا تجسيدًاصارخًا لنبذ دورة الموضة الاستهلاكية، تلك الدورة التي أؤمن أنها نفسها قد اندثرت".

تضم التصميمات لموسم ما قبل الخريف صنادل تقنية صنعت من الجلود والنايلون المعاد تدويرهما لكلا الجنسين، حذاء تشيلسي نسائي خفيف للغاية ذو نعل من كاوتشوك الكريب، ومقدمة مدببة وكعب مقولب، وحذاء تشيلسي رجالي بنعل مزدوج بارز.

أما الحقائب الرئيسية في المجموعة فتضم حقيبة Trifolio ذات الاستخدامات المتنوعة تم تقديمها كحقيبة كتف، بينما تشمل التصميمات الخاصة بالرجال سلسلة من حقائب الجسد مصنوعة من الجلد والنايلون المحفور بنقش Gancini المزينة بلمسات فضية تتميز بالعملية.

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