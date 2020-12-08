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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

211 وفاة و33198 إصابة بكورونا في تركيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:27 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 211 وفاة و33198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ تفشي الفيروس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن هذه الأعداد ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 15314 شخصا، والإصابات بها إلى 552304 حالات، مضيفة أن 5245 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 441515 مصابا.

وأجرت المختبرات الطبية اليوم 201219 تحليلا للكشف عن الفيروس في عدد هو الأعلى منذ تفشي الجائحة، ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا إلى أكثر من 20 مليون تحليل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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