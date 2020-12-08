رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع بجمارك بورسعيد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:18 م
الأدوية البشرية
الأدوية البشرية
راندا التوني
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش السيارات المغادرة لمنفذ الجميل الجمركي تم الاشتباه فى قائد السيارة ط ع ل 4976 قيادة المدعو "ك. س. س. ع".

وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من مصباح النخيلي مدير الوردية، وعبد الحليم عبد الجواد وطارق أبو زيد رئيسي قسم الإجراءات، فتبين وجود عدد 345 عبوة من لدائن بداخلها كبسولات OMEGA- A3 الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت القيمة الجمركية 52 ألفا و930 جنيها.

وبلغت التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 211 ألف و720 جنيها.

وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27410 لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التعليم تعلن موعد الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

الصور

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

image description

جامعة أسيوط تختتم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

image description

صرف مكافأة إجادة للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية في الجيزة

الأكثر قراءة

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

بدء تحليل كبسولة مسبار ياباني عادت إلى الأرض بعيّنات من كويكب «ريوجو»

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

العالم على موعد مع اضطرابات جيومغناطيسية سببها الشمس

أيام زمان

حكاية برلنتى (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبنى

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
ماجد حبته
لماذا نحب تركى الفيصل؟
المزيد

الثقافة

مسارح دار الأوبرا تستعد للاحتفال بالكريسماس في القاهرة والإسكندرية

التجهيزات الأخيرة لافتتاح «سيرك 15 مايو» (صور)

إكرام عمر تستلهم لوحات معرضها من «ليالى ألف ليلة وليلة»

«دورة الآباء».. تفاصيل المهرجان القومى للمسرح فى دورته الجديدة