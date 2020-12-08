إحباط تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع بجمارك بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش السيارات المغادرة لمنفذ الجميل الجمركي تم الاشتباه فى قائد السيارة ط ع ل 4976 قيادة المدعو "ك. س. س. ع".وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من مصباح النخيلي مدير الوردية، وعبد الحليم عبد الجواد وطارق أبو زيد رئيسي قسم الإجراءات، فتبين وجود عدد 345 عبوة من لدائن بداخلها كبسولات OMEGA- A3 الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.وبلغت القيمة الجمركية 52 ألفا و930 جنيها.وبلغت التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 211 ألف و720 جنيها.وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27410 لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات.