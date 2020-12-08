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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

616 وفاة و12282 إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:28 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 62033 حالة بعد تسجيل 616 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي أنها أحصت 12282 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى قرابة مليون و750 ألف حالة.

وعلى صعيد آخر، أعلن باحثون من جامعة (اكسفورد) اليوم أن تجارب اللقاح ضد فيروس (كورونا) أثبتت أنه آمن وفعال ويوفر نسبة "جيدة" من الحماية.

وقال الباحثون في مقال نشرته مجلة (لانسيت) الطبية أنه على الرغم من ان معظم التجارب أجريت على أشخاص دون ال55 عاما إلا أن اللقاح أثبت فعاليته أيضا لدى المسنين من خلال تقليل انتشار العدوى والحماية من الفيروس.

وأوضحوا أن التجارب السريرية شملت 20 ألف شخص وتمت مراجعة النتائج من قبل علماء وباحثين مستقلين.

ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع بدء السلطات الصحية البريطانية اليوم في حملة تطعيم باستخدام لقاح شركة (فايزر-بايونتك) حيث من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى 800 ألف شخص قبل أن يرتفع إلى العدد الى حدود أربعة ملايين مع نهاية الشهر الجاري.

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