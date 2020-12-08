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منوعات

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:38 م
الرقم التأميني
الرقم التأميني
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يبحث المواطنون عن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي عند التقديم على عمل جديد أو التقديم بالمدارس الكبري بمصر، كما أنه يعد أحد أبرز مسوغات التعيين.

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وتستعرض لكم فى هذا التقرير «الدستور» خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي، حيث رصدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي طريقتين للاستعلام عن الرقم التأميني وهما:

1 - الذهاب لأقرب مكتب تأمين تابع للحي الخاص بالمستعلم.
2 - يقوم المستعلم بإحضار البطاقة أو شهادة الميلاد لكي يتم أخذ الرقم القومي منهما.
3 - يقوم الموظف المختص بإخراج الرقم التأميني الخاص بالمستعلم.
4 - يستلم المستعلم الورقة الخاصة بالرقم التأميني ويتم ختمها من قبل مدير مكتب التأمين.
5 - يتم تقديمها إلي الجهة المطلوبة من قبل المستعلم.

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيًا

عن طريق تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( من هنا).
2 - إدخال الاسم رباعي- والرقم القومي - واسم الأم.
3 - ثم الضغط على إرسال سيظهر الرقم التأميني.

أو عن طريق:

1 - الاتصال على رقم الخدمة الصوتية 16217 وإدخال الرقم القومي واسم الأم، وسوف تستمع إلى الرقم التأميني.
2 - الذهاب إلى أحد مقرات مكاتب التأمين الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وإحضار شهادة الميلاد كمبيوتر للاستعلام بالرقم القومي واسم الأم.

أهمية الاستعلام عن الرقم التأميني

قبل معرفة كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي يجب أن تعرف أن الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوفر عدة خدمات هي:

1- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.
2 - معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والاستعلام عن الاستقطاعات.
3 - يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.
4 - معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.
5 - معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.
6 - معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات
7 - يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.
8 - الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.
9 - الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.

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