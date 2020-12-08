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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مسارح دار الأوبرا تستعد للاحتفال بالكريسماس في القاهرة والإسكندرية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:35 م
الأوبرا
الأوبرا
آلاء حسن
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أعدت دار الأوبرا المصرية برنامجا فنيا متميزا، وذلك احتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، حيث استعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى ببرنامج فني متميز احتفالا بهذه المناسبة.

وذلك بمشاركة أكثر من 150 فنانا من فرق كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، وتحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 10 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) ومساء الأحد والإثنين 13 و14 ديسمبر على المسرح الكبير.

صرح بذلك الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وأضاف أن احتفالات الكريسماس تعد من المناسبات الراسخة التى تحرص الأوبرا على تقديمها سنويا في هذا التوقيت وتحمل في مضمونها رسالة سلام وتسامح ومحبه إلى العالم بلغة الموسيقى التى يتحدثها كل شعوب الأرض، وأشار إلى المظاهر الاحتفالية التى تنفذها الأوبرا بداية من الساحات الخارجية التى تتزين بأشجار الكريسماس وأعياد الميلاد والإضاءات الداخلية والخارجية التى تمثل أنوار العام الجديد، مؤكدا أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا إلا أن مصر تظل هي منارة الفن والإبداع التى تضيء العالم بثقافتها وفنونها، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الجمهور.

من جهتها؛ قالت الدكتورة إيمان مصطفى، المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، إنها وضعت رؤية فنية جديدة للاحتفال هذا العام من أعمال غنائية وموسيقية تقدم لأول مرة بجانب استخدام وتوظيف التكنولوجيا وشاشات العرض كما يكتمل المشهد الفني في الحفلات ليعود التعاون بعد أكثر من 20 عاما بين فرقة الأوبرا والأوركسترا السيمفونية حيث كان المعتاد تقديمه مع الأوركسترا والكورال الاحتفالي وينضم اليهما كورال الأكابيلا واللوحات الاستعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة التى تم تصميمها خصيصا على كلمات وموسيقى أغاني أعياد الميلاد.

وتابعت أن حفلات الكريسماس تتضمن باقة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تقدم لأول مرة بتوزيعات جديدة قام بإعدادها كل من أمير عوض، أسامة علي وعماد عادل منها (الليلة الهادئة، النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة، هل تسمع ما اسمعه، ١٢ يوم فى الكريسماس، مزيج عيد الميلاد، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، رنين الجرس الرائع وكل ما اريده من عيد الميلاد هو أنت) وغيرها.

أداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، جالا الحديدي، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، إنجي محسن، أمينة خيرت، عمرو مدحت، هشام الجندي، إلهامي أمين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، اسامة علي، نورستا المرغني، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي وصمم الديكور محمود حجاج والتنفيذ بورش دار الأوبرا المصرية تحت اشراف المهندس محمد عبد الحميد وصمم الإضاءة ياسر شعلان ورضا ابراهيم والجرافيك عبد المنعم المصري ومروة رضا وهندسة الصوت محمود عبد اللطيف وأسامة فوزي، الإخراج عبد الله سعد.

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