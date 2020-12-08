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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف معاشات تكافل وكرامة وتوزيع 130 بطانية لأهالى العلاقى بأسوان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:20 م
صرف معاشات تكافل
صرف معاشات تكافل وكرامة بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قامت الوحدة المحلية لقرية وادى العلاقى، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، بصرف معاشات تكافل وكرامة لأهالى القرية والوديان المحيطة بها.

كما وزعوا 130 بطانية لأهالى قرية العلاقى بمحافظة أسوان، وذلك تحت إشراف قاسم معتصم، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لشئون القرى.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

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