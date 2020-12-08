مصطفى سالم ينضم لبطولة «اللي ملوش كبير»

انضم الفنان الشاب مصطفي سالم إلى فريق عمل مسلسل "اللي ملوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2021.ويجسد سالم في العمل شخصية جديدة سوف تكون مفاجأة في العمل الذي يتكتم صناعه على تفاصيل أحداثه.ومن المقرر أن تتخلي ياسمين في المسلسل عن القالب الاجتماعي الذي ظهرت من خلاله الموسم الماضي، وتقدم عملا مليئا بالإثارة والتشويق والأكشن في قالب اجتماعي شعبي."اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج ويشارك فيه أيضا محمد عبدالعظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد وآخرون، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.يذكر أن سالم شارك الموسم الرمضاني في مسلسل"الاختيار" مع الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي.