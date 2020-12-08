«دراسات الأزهر» بدمنهور تنظم عدة فعاليات متميزة للطالبات

نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بدمنهور، مجموعة متميزة من الفعاليات التوعوية والمسابقات التثقيفية والفنية للطالبات؛ لتشجيعهنّ على المشاركة الإيجابية، وصقل مهاراتهن في المجالات المختلفة.تأتي الفعاليات انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على توجيه الكليات إلى تشجيع المواهب عند الطالبات، وتحفيزهن على المشاركة الإيجابية، وتنمية قدراتهنّ في الأنشطة المختلفة.وعقدت الأنشطة برعاية الدكتورة نادية الحناوي، عميدة الكلية، والدكتور كمال العبد، وكيل الكلية، وإشراف الدكتورة وفاء البردان، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، ووسط اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.في هذا السياق، نظمت الكلية ندوة بعنوان: (التصدي لازدراء الأديان)، بإشراف وتنظيم لجنة الأنشطة الاجتماعية بالكلية، وحاضر بها الدكتور علي الجدة، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بالكلية، والدكتور حسن موسى، مدرس العقيدة والفلسفة بالكلية.في إطار حرص الكلية على تحقيق السلامة للجميع، أقيمت أيضًا ندوة طبية بإشراف لجنة الأنشطة العلمية بالكلية تحت عنوان: (فيروس كورونا والتغذية الصحية للوقاية منه)، بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة، وحاضر فيها وفد من أطباء وزارة الصحة بالمديرية.