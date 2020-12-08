ورشة عمل لطالبات دراسات بنات الأزهر ببنى سويف

نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الأزهر ببني سويف، برعاية الدكتورة حنان عبدالعزيز عبدالخالق، عميدة الكلية، ورشة عمل للطالبات تحت عنوان: فن وإبداع ورسم؛ لتنمية مهاراتهنّ الإبداعية.أعدت الورشة ونظمتها مها صبري، مديرة العلاقات العامة بالكلية، وقدمتها ياسمين رمزي، عضو مركز الفنون بوزارة الشباب والرياضة ببني سويف؛ حيث قامت الطالبات بتنفيذ بعض الرسومات المتميزة، التي تعبر عن الطبيعة الصامتة.