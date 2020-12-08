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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«أزهر قنا» تستعد للاحتفال باليوم العالمى للغة العربية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:30 م
إبراهيم حسن أحمد
إبراهيم حسن أحمد
إسلام أبوالمجد
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عقدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بقنا، الاجتماع التحضيري لندوة "اللغة الشاعرة في يومها العالمي" التي تقام برعاية الدكتور إبراهيم حسن أحمد، عميد الكلية؛ بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

عقد الاجتماع بحضور عميد الكلية، والدكتور الضبع محمد أحمد، رئيس قسم اللغويات بالكلية، والدكتور لطفي فكري الجودي، رئيس قسم الأدب والنقد بالكلية.

خلال الاجتماع، وضعت اللمسات النهائية للندوة المقرر عقدها السبت الموافق 19-12-2020 بقاعة الدكتور أحمد الطيب، لتخرج في أبهى وأفضل صورة.

في ختام الاجتماع، أُعلن عن فتح باب المشاركة في الندوة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، بالتعاون مع قسم رعاية الشباب بالكلية.

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