وكيل «تعليم بني سويف» تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

عقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء لجان الامتحانات العامة والمحلية استعدادا لامتحان الفصل الدراسي الأول.وشددت يوسف على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على الامتحانات والالتزام بتطهير وتعقيم المدارس واللجان والكنترولات والتزام الجميع بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد في اللجان ومنع التكدس.وطالبت وكيل وزارة التربية والتعليم بمراجعة المدارس التي بها صيانة وإيجاد البديل المناسب للطلاب كما طالبت بسرعة الانتهاء من استمارة الشهادة الإعدادية، مشدده على مراعاة الدقة والحيادية في العمل حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.