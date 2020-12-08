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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:30 م
لجان إعادة النواب
لجان إعادة النواب
بورسعيد: شيماء رشاد
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واصل الناخبون بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، التوافد على عدد من لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، في يومها الثاني وقبل ساعات من إغلاق اللجان.

وجرى وضع علامات للتباعد بين الناخبين على الأرض، فضلًا عن قياس درجة حرارة الناخبين قبل دخول مقار اللجان، وتوفير المطهرات اللازمة، وحظر التواجد داخل مقر اللجنة الانتخابية دون ارتداء الكمامات.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط اللجان، وحظرت وقوف السيارات بمحيطها، كما وضعت بوابات إلكترونية أمام اللجان، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة التباعد وارتداء الكمامات.

ويتنافس بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 في بورسعيد المرشحان: حسن طارق حسن عمار وشهرته "حسن عمار"، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وشهرته "سامي عامر"، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد- الشرق- العرب- الضواحي)، التي يبلغ عدد الناخبين بها 248 ألفا و337 ناخبا، موزعين على 46 مركزا انتخابيا تضم 88 لجنة فرعية، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألفا و894 ناخبا، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخبا، وقسم الشرق 40 ألفا و771 ناخبا، وقسم العرب 55 ألفا و330 ناخبا، وقسم الضواحي 85 ألفا و705 ناخبين.

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