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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات كأس العالم لكرة اليد 2021

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:22 م
نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، بمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة كأس العالم ٢٧ لكرة اليد للرجال مصر ٢٠٢١، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام القادم، والاستعدادات المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نظرًا لكونها حدثًا هامًا وكبيرًا ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية.

وشدد المحافظ على ضرورة أن نعمل جميعًا كفريق واحد متكامل بهدف موحد وهو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد، لافتًا إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.

وفي هذا الإطار عقد الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة، خاصة أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على الطريق، وأعمال الصرف الصحي وتجهيز السيارات والبدالات اللازمة، فضلًا عن توفير عدد كاف من معدات النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.

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