تزايد إقبال المصوتين على لجان «إعادة النواب» بالغربية

زادت أعداد الناخبين داخل لجان التصويت في المرحلة الثانية من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، داخل اللجان بمدن ومراكز المحافظة المختلفة.وحرصت لجان محافظة الغربية، على توفير كافة الوسائل الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خلال عملية الإدلاء بالأصوات في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب، وتابع محافظ الغربية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني ومديرية الصحة بالغربية.وترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غرفة العمليات الرئيسية لإدارة الانتخابات في ديوان عام المحافظة، لمتابعة وتلقى تقرير بانتظام سير العملية الانتخابية في لجان الانتخابات في المحافظة في الموعد المحدد.وتُجرى انتخابات مجلس النواب في 661 مقرًا انتخابيًا تضم 1159 لجنة انتخابية، وبلغ عدد الذين لهم حق التصويت في الانتخابات في محافظة الغربية 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.وانطلق، أمس الإثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وقامت المحافظة بالتأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة، تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من المواطنين.يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هي رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد في 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.