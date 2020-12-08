محافظ الإسماعيلية: لم نتلق بلاغات حول جولة «إعادة النواب»

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، عدم تلقي غرفة عمليات محافظة الإسماعيلية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، أي بلاغات حتى السابعة مساءً، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم في جميع اللجان الانتخابية حتى الآن.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، على 5 مقاعد فردية يتنافس عليها 10 مرشحين، مقسمين على 3 دوائر، الدائرة مقعدان ويتنافس عليهما 4 مرشحين.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس الإثنين، على 5 مقاعد فردية يتنافس عليها 10 مرشحين، مقسمين على 3 دوائر، الدائرة الأولى مقعدان ويتنافس عليهما 4 مرشحين، والثانية مقعد ويتنافس عليه مرشحان، والدائرة الثالثة مقعدان ويتنافس عليهما 4 مرشحين.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".