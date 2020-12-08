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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات النواب بالغربية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:29 م
التصويت بانتخابات
التصويت بانتخابات النواب
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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ارتفعت نسبة الإقبال على لجان التصويت في المرحلة الثانية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، وسط كثافة للسيدات اللائى تفوقن على الرجال بلجان مدن ومراكز المحافظة المختلفة.

وحرصت لجان محافظة الغربية، على توفير كافة الوسائل الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خلال عملية الإدلاء بالأصوات في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب، وتابع محافظ الغربية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني ومديرية الصحة بالغربية.

وترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غرفة العمليات الرئيسية لإدارة الانتخابات في ديوان عام المحافظة، لمتابعة وتلقى تقرير بانتظام سير العملية الانتخابية في لجان الانتخابات في المحافظة في الموعد المحدد.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في 661 مقرًا انتخابيًا تضم 1159 لجنة انتخابية، وبلغ من عدد الذين لهم حق التصويت في الانتخابات في محافظة الغربية 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.

وانطلق، أمس الإثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وقامت المحافظة بالتأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة، تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

تجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من المواطنين.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هي رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد في 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

كان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و155 معهدا أزهريا، و23 مركز شباب، و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين وثلاثة مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت، مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالنزول للمشاركة، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.
تجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، فى 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا وناخبة.
ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات النواب بالغربية
ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات النواب بالغربية
ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات النواب بالغربية
ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات النواب بالغربية
ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات النواب بالغربية
ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات النواب بالغربية

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