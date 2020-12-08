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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

هشام عرفات بندوة كلية اقتصاد جامعة المستقبل: مصر حققت طفرة عالمية بالمشروع القومى للطرق بتوجيهات الرئيس السيسى

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:48 م
هشام عرفات
هشام عرفات
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◄ الدولة نفذت 26 كوبرى دون الاستعانة بخبرات أجنبية لأول مرة منذ 30 عامًا ووفرت 800 ألف فرصة عمل
◄ الدائري الإقليمي من أعظم المشروعات وهو اطول محور دائري في إفريقيا

فى إطار حرص جامعة المستقبل على إبراز دور الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي، عقدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من حلقات "منتدى سياسات المستقبل"، تحدث خلالها الاستاذ الدكتور هشام عرفات، نائب رئيس مجلس الأمناء وأستاذ الهندسة في جامعة المستقبل، عن المشروعات القومية للطرق والكبارى تحت شعار "شرايين جديدة للتنمية الشاملة"، وذلك بدعم الدكتور خالد عزازى، رئيس مجلس الأمناء.

وخلال الحلقة التى عقدت عبر البث الحى المباشر من خلال تقنية «zoom»، قال الدكتور هشام عرفات، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، إن المشروع القومي للطرق وفر نحو 800 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأضاف أن مصر فى عهد الرئيس السيسى شهدت طفرة كبيرة جدًا وحققت قفزة كبيرة في جودة الطرق على مستوي العالم، وهذا ساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وأكد نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، أنه منذ ٣٠ عامًا كانت مصر تستعين بالخبرات الأجنبية في مشروعات كباري النيل، وحاليًا مصر نفذت ٢٦ كوبري ومحورًا على النيل بأيادٍ مصرية من التخطيط والتنفيذ، وأن نهضة مصر في المشروع القومي تعود إلى أنه مشروع مصري بتخطيط ورؤية مصرية، وأن الخطوة التي قامت بها مصر من ٢٠١٤ أنقذت مصر من تبعات اقتصادية كبيرة، وأسهمت في تحول كبير مسارات التنمية وخلق فرص استثمارية وتنموية عديدة وان النتائج المستقبلية واعدة للغاية.

وكشف عرفات عن محور شبرا / بنها وكيف ساهم نقل الحركة التنموية، وقال إن هذا المحور مواز لطريق الإسكندرية الزراعي القديم، مؤكدًا أن الرحلة كانت تستغرق من ساعة ونصف إلى ٣ ساعات في مسافة 40 كيلو مترًا وأن متوسط السرعات في هذه المسافة القصيرة بلغ ١٥ كيلو مترًا أيام نهاية الاسبوع، لدرجة أن المواطنين كانوا يفطرون في شهر رمضان على الطريق، موضحًا أنه حاليًا بعد تنفيذ المحور الجديدة أصبح متوسط الرحلة ٢٥ دقيقة فقط، كما أن المحور وفر نحو ٧٠٠ مليون جنيه وقودًا ووقتًا وانبعاثات كربونية، هذا غير أنه قلل الحوادث بالإضافة إلى المساهمة في زيادة تصنيف مؤشرات التنمية في مصر.

وأشار عرفات إلى أن من المشروعات العظيمة التي نفذتها الدولة كان الدائري الإقليمي، وقال إن هذا المشروع بدء تنفيذه في ٢٠٠٢، وحتي عام ٢٠١٣ تم تنفيذ ٤٠ كيلو، ومن 2013 حتي ٢٠١٩ تم تنفيذ ٣٦٠ كيلو مترًا، وهذا المحور يعد أطول محور دائري في إفريقيا، وأضاف أن مشروع تطوير الطريق الدائري الحالي تحد كبير، وأشفق على القائمين على تطويره، موضحًا أنه عندما أنشأ الطريق كان أقرب مبني له ٢٥٠ مترًا، حاليًا المباني السكنية على محور الطريق، ولذلك هناك تحد كبير على الدولة، موضحًا أن الدولة حاليا تنفذ مشروعًا كبيرًا وهو مراقبة وتكنولوجيا الطريق في المتابعة والبوابات الالكترونية، وهذا إنجاز ضخم يحقق التنمية المستدامة التى ينشدها الرئيس السيسى.

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