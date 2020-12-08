محمد عدوية ينتظر طرح أغنية «مش بالساهل» (فيديو)

ينتظر النجم محمد عدوية طرح أغنية جديدة تحمل اسم "مش بالساهل"، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبدالمنعم ومن إنتاج ياسر حسانين، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات خلال أيام.وطرح عدوية مقطعا من الأغنية على يوتيوب ويقول: "مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس".وأضاف عدوية: "الأغنية تحمل عددا من المفاجآت وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة، وهذا ما أحرص عليه دائما في الأغانى التى أقدمها".