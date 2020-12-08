الأنبا دانيال يشارك في أمسية روحية بكاتدرائية القديس مرقس

شارك نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية، في أمسية روحية وذلك بكاتدرائية القديس مرقس بالإسماعيلية، وذلك مساء أمس.تخلل اليوم ترانيم مع كورال صوت السلام والكلمة الروحية التي ألقاها نيافته عن "الله المنقذ لأبنائه".واختتم نيافته اليوم بالبركة الرسولية لكل الحاضرين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.