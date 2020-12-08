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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات «إعادة النواب»

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:33 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات الوزارة، وتلقى تقريرًا حول سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظات الـ13 وهى القاهرة والسويس والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية، مؤكدا انتظام فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم لـ49 لجنة عامة و7641 لجنة فرعية.

وشدد شعراوي بأهمية المرور الدوري لقيادات المحليات في محافظات إعادة المرحلة الثانية بجميع المقار الانتخابية لحل أى مشكلات تواجه المواطنين على التزام الناخبين بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية وحفاظ المواطنين على مسافات متباعدة.

فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.

تجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي «القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء».

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