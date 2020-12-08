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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 وفاة و591 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:45 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الثلاثاء، تسجيل 591 حالة إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة في يوم واحد.
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89 ألفا و416 حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 2539 حالة وفاة.
وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 58 ألفا و146 حالة، بعد شفاء 498 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 44 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر؛ بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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