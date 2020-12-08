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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسنة تتكئ على عصاها للإدلاء بصوتها في «إعادة النواب»

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:42 م
مسنة تتكئ على عصاه
مسنة تتكئ على عصاه
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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حرصت مسنة تتكئ على عصاها على التوجه لإحدى لجان محافظة الإسماعيلية، للإدلاء بصوتها في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية.

واصطحبت معها حفيدتها، مشيرة إلى أنها حرصت على حضور حفيدتها معها للجنة الانتخابية لغرز حب الوطن وقيمة المشاركة في الانتخابات وجميع الاستحقاقات الدستورية.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس الإثنين، على 5 مقاعد فردية يتنافس عليها 10 مرشحين، مقسمين على 3 دوائر، الدائرة الأولى مقعدان، ويتنافس عليها 4 مرشحين، والثانية مقعد ويتنافس عليه مرشحان، والدائرة الثالثة مقعدان ويتنافس عليه 4 مرشحين.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.

وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

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